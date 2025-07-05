Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pabrik Baterai Karawang Rampung 2026, Incar Pasar ASEAN hingga Amerika

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |21:03 WIB
Pabrik Baterai Karawang Rampung 2026, Incar Pasar ASEAN hingga Amerika
Groundbreaking pabrik sel baterai lithium di Karawang, Jawa Barat. (foto: Okezone.com/IBC)
A
A
A

JAKARTA — PT Industri Baterai Indonesia (IBC) mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik sel baterai lithium di Karawang, Jawa Barat, akan menjadi pusat produksi (hub) baterai kendaraan listrik (EV) dan Battery Energy Storage System (BESS) untuk kawasan Asia Tenggara.

Direktur Hubungan Kelembagaan IBC, Reynaldi Istanto, menjelaskan bahwa pabrik yang dikembangkan IBC bersama Brunp dan Lygend (CBL), anak perusahaan dari Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), raksasa baterai dunia, telah diresmikan peletakan batu pertamanya (groundbreaking) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 Juni 2025.

"Jadi ini diproduksi dalam negeri, tapi kapasitasnya akan meningkat sehingga bukan hanya melayani pasar Indonesia, tapi juga Asia Tenggara, bahkan akan menjangkau pasar Amerika dan India," ujarnya, Sabtu (5/7/2025).

Rey menjelaskan bahwa kapasitas produksi pabrik tahap pertama ditargetkan sebesar 6,9 GWh untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus ekspor regional. Nantinya, kapasitas akan terus diperluas hingga 15 GWh, cukup untuk memproduksi baterai bagi 200 ribu hingga 300 ribu kendaraan listrik.

"Kapasitas ini dirancang untuk terus tumbuh agar mampu bersaing di pasar global," ucapnya.

Pembangunan fasilitas ini diproyeksikan rampung pada kuartal III 2026, lalu dilanjutkan dengan uji coba produksi agar bisa segera beroperasi secara menyeluruh. Harapannya, pabrik tersebut mulai beroperasi penuh pada 2027, sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

"Kita targetkan uji coba produksi langsung berjalan usai konstruksi selesai, agar percepatan operasional bisa dilakukan," sambung Rey.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171223//plts-1B92_large.jpg
Purbaya Cari Solusi Kurangi Subsidi Listrik dengan PLTS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165605//mobil_listrik-Wwnb_large.jpg
Ngebut Pakai Mobil Listrik Bisa Bikin Baterai Cepat Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160810//id_battery-C5zZ_large.jpg
Intip Peluang Indonesia Jadi Pemain Utama Industri Baterai Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/52/3139086//perakitan_mobil_hyundai_di_pabrik_hmmi-jDgw_large.jpg
Keliling 3 Pabrik Hyundai, Intip Proses Pembuatan Baterai hingga Jadi Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/52/3112597//mobil_listrik-2KAq_large.jpg
Ilmuwan Kembangkan Baterai Mobil Listrik Dapat Padamkan Api dan Lebih Tahan Lama
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement