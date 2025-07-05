Siapa Pemilik Tomoro Coffee? Ini Sosoknya

JAKARTA – Siapa pemilik Tomoro Coffee? Ini sosoknya. Gerai kopi ini kini populer di masyarakat, terutama pada Generasi Z (Gen Z).

Namun, sejumlah masyarakat bertanya-tanya tentang siapa sosok pemilik Tomoro Coffee?

Sosok Pemilik Tomoro Coffee

Tomoro Coffee didirikan di Indonesia sejak 2022, yang berpusat di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Perlu diketahui bahwa Tomoro Coffee merupakan jaringan gerai kopi global dari China. Di Indonesia, Tomoro Coffee beroperasi dalam naungan PT Kopi Bintang Indonesia.

PT Kopi Bintang Indonesia pun kini berusaha untuk melakukan ekspansi gerai Tomoro Coffee dengan menargetkan 600 gerai di Indonesia. Hal ini tentunya bersaing ketat dengan gerai-gerai ternama di Tanah Air.

Tomoro Coffee sendiri berasal dari kata bahasa Inggris “tomorrow”, yang berarti “hari esok”. Nama tersebut menjadi dasar dalam harapan dan visi untuk menghadapi masa depan.

Sementara itu, Xing Wei Yuan atau dikenal dengan Star Yuan adalah pemilik dari Tomoro Coffee. Dia merupakan sosok pengusaha lulusan dari Universitas Nasional Singapura.

Sebelum menjadi pemilik dari Tomoro Coffee, Star Yuan pernah menjabat sebagai Direktur Manajemen Produk di perusahaan teknologi OPPO pada 2016 silam. Ia berperan dalam mengelola perluasan pangsa pasar global OPPO, terutama di pasar Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Amerika Serikat.

Tak hanya itu, bersama Jet Lee dan Tony Chen, ia juga menjadi salah satu pendiri J&T Express yang kini merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman terbesar di Indonesia.