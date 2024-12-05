Erick Thohir Bentuk Tim Khusus Pengembangan Bisnis Kopi dan Kakao, Ini Tugasnya

Erick Thohir Bentuk Tim Khusus Pengembangan Bisnis Kopi dan Kakao (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir resmi membentuk tim pengembangan bisnis komoditas kopi dan kakao yang disahkan pada akhir November 2024.

Tim ini merupakan pengembangan dari PMO Kopi Nusantara yang dibentuk sejak 2022 dan kini diperluas menjadi PMO Kopi dan Kakao Nusantara.

Sebagai langkah awal, kick-off meeting PMO Kopi dan Kakao Nusantara ini dilaksanakan hari ini, Kamis (5/12/2024) oleh Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN.

PMO Kopi Nusantara yang dibentuk di tahun 2022 oleh Menteri BUMN telah berhasil membangun ekosistem bisnis bagi petani kopi. Kini PMO Kopi Nusantara diberi mandat tambahan untuk mendukung pengembangan komoditas kakao secara nasional.

Komoditas kopi dan kakao diketahui memiliki karakteristik serupa, terutama dalam aspek produksi yang didominasi oleh petani rakyat, yaitu 96,1% untuk kopi dan 99,5% untuk kakao.

“Kementerian BUMN berharap, melalui PMO Kopi dan Kakao Nusantara ini, kita dapat mendorong peningkatan kapabilitas dan kesejahteraan petani kopi dan kakao rakyat. Sinergi yang kuat antara BUMN dengan berbagai pihak akan menjadi daya ungkit dan kunci keberhasilan program ini,” ujar Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Kementerian BUMN Faturohman.

Berikut ini adalah susunan struktur organisasi PMO Kopi dan Kakao Nusantara Kementerian BUMN:

Struktur Organisasi PMO Kopi dan Kakao Nusantara

Ketua : Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara III

Wakil Ketua I : Kepala Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

Wakil Ketua II : Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia

Wakil Ketua III : Ketua Asosiasi Kakao Indonesia

Kelompok Kerja Pendampingan Produksi

Koordinator : Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia

Wakil Koordinator :

1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Perhutani

2. Direktur Hubungan Kelembagaan PT Perkebunan Nusantara I

Kelompok Kerja Asuransi dan Pembiayaan

Koordinator : Direktur Kelembagaan dan Layanan PT Jamkrindo

Wakil Koordinator :

1. Direktur Commercial, Small, and Medium Business PT BRI

2. Direktur Retail Banking PT BNI

Kelompok Kerja Sustainability dan Digitalisasi

Koordinator : Direktur Utama PT Surveyor Indonesia

Wakil Koordinator : Direktur SCM dan Teknologi Informasi ID Food

Kelompok Kerja Pemasaran dan Logistik

Koordinator : Direktur Komersial dan Pengembangan PT PPI

Wakil Koordinator : Ketua PMO Sinergi dan Integrasi Logistik Kementerian BUMN