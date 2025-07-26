Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Limit PayLater Harus Dihabiskan? Ini Penjelasannya

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |19:05 WIB
Apakah Limit PayLater Harus Dihabiskan? Ini Penjelasannya
Apakah Limit PayLater Harus Dihabiskan? Ini Penjelasannya (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apakah limit PayLater harus dihabiskan? Dompet digital ini kini menjadi pilihan masyarakat untuk transaksi belanja online maupun offline.

Fitur ini memungkinkan masyarakat berbelanja terlebih dahulu dan membayar belakangan, baik dengan sistem cicilan maupun pembayaran di bulan berikutnya. Namun, banyak pengguna yang bertanya-tanya apakah limit PayLater sebaiknya dihabiskan agar maksimal? Jawabannya adalah tidak harus.

Limit PayLater yang diberikan oleh penyedia layanan seperti Shopee bukanlah "uang tambahan" yang perlu dihabiskan. Sebaliknya, limit itu sebaiknya dipandang sebagai batas maksimum tanggungan utang, bukan sebagai dana belanja.

Jika limit misalnya Rp3 juta, bukan berarti perlu menghabiskan seluruh nominal itu dalam satu transaksi atau satu bulan. Justru penggunaan bijak PayLater mencerminkan kemampuan dalam mengatur keuangan dan menjaga rasio utang tetap sehat.

Banyak pengguna percaya bahwa dengan sering memakai limit PayLater hingga mendekati batas maksimal, maka mereka akan lebih cepat mendapat kenaikan limit. Hal ini tidak sepenuhnya keliru. Beberapa platform seperti Shopee memang mempertimbangkan riwayat penggunaan dan ketepatan pembayaran saat menilai kelayakan kenaikan limit.

Namun demikian, penggunaan berlebihan justru bisa berdampak negatif bila tidak diimbangi dengan pembayaran yang lancar. Jika Anda menunggak cicilan atau membayar tidak tepat waktu, bisa-bisa malah dikenakan denda, bunga, atau penurunan skor kredit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171620//merk_hp_terbaik_dan_awet-DjAf_large.jpg
5 Merk HP Terbaik dan Awet 2025 yang Patut Kamu Miliki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/320/3163430//qris-kQY7_large.jpg
QRIS Bisa Digunakan di Jepang, Diresmikan Saat HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/622/3160804//pinjol-js4U_large.jpg
Perbedaan Paylater dan Pinjol yang Harus Diketahui, Jangan Asal Pinjam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160448//paylater-rA4i_large.jpg
Paylater Makin Ngetren, Beli Bayar Nanti Tembus Rp22,99 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3136911//kartu_kredit-mbdT_large.jpg
Apakah Paylater Sama dengan Kartu Kredit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137465//aplikasi_pinjol_yang_langsung_cair_ke_dana_tanpa_rekening_dan_legal-0bvp_large.png
9 Aplikasi Pinjol Langsung Cair ke DANA Tanpa Rekening dan Legal, Mudah dan Cepat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement