Apakah Limit PayLater Harus Dihabiskan? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Apakah limit PayLater harus dihabiskan? Dompet digital ini kini menjadi pilihan masyarakat untuk transaksi belanja online maupun offline.

Fitur ini memungkinkan masyarakat berbelanja terlebih dahulu dan membayar belakangan, baik dengan sistem cicilan maupun pembayaran di bulan berikutnya. Namun, banyak pengguna yang bertanya-tanya apakah limit PayLater sebaiknya dihabiskan agar maksimal? Jawabannya adalah tidak harus.

Limit PayLater yang diberikan oleh penyedia layanan seperti Shopee bukanlah "uang tambahan" yang perlu dihabiskan. Sebaliknya, limit itu sebaiknya dipandang sebagai batas maksimum tanggungan utang, bukan sebagai dana belanja.

Jika limit misalnya Rp3 juta, bukan berarti perlu menghabiskan seluruh nominal itu dalam satu transaksi atau satu bulan. Justru penggunaan bijak PayLater mencerminkan kemampuan dalam mengatur keuangan dan menjaga rasio utang tetap sehat.

Banyak pengguna percaya bahwa dengan sering memakai limit PayLater hingga mendekati batas maksimal, maka mereka akan lebih cepat mendapat kenaikan limit. Hal ini tidak sepenuhnya keliru. Beberapa platform seperti Shopee memang mempertimbangkan riwayat penggunaan dan ketepatan pembayaran saat menilai kelayakan kenaikan limit.

Namun demikian, penggunaan berlebihan justru bisa berdampak negatif bila tidak diimbangi dengan pembayaran yang lancar. Jika Anda menunggak cicilan atau membayar tidak tepat waktu, bisa-bisa malah dikenakan denda, bunga, atau penurunan skor kredit.