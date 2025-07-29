Advertisement
HOME FINANCE

Pencapaian Gemilang KB Bank, Raih Laba Rp373 Miliar di Semester I-2025

Atik Untari , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |18:24 WIB
Pencapaian Gemilang KB Bank, Raih Laba Rp373 Miliar di Semester I-2025
PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp373 miliar sepanjang semester I-2025. (Foto: dok KB Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp373 miliar sepanjang semester I-2025. Capaian ini menjadi tonggak penting karena berbalik dari kerugian bersih Rp3,15 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus menandai kelanjutan kinerja positif sejak kuartal pertama 2025. 

Perolehan laba ini menegaskan bahwa strategi KB Bank bukan sekadar pemulihan sementara, melainkan sebuah jalur menuju profitabilitas yang terukur dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global.

Kinerja positif KB Bank didorong oleh pertumbuhan kredit yang sehat, mencapai 6,14 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp43,08 triliun hingga akhir Juni 2025. Peningkatan ini utamanya disumbang oleh kredit lancar (normal loan) yang tumbuh dua digit sebesar 10,18 persen yoy.

Sementara itu, segmen ritel dan Korean Link Business menunjukkan performa solid, dengan pertumbuhan masing-masing 18,65 persen yoy dan 24,53 persen yoy. 

Pendapatan Bunga Bersih (NII) tercatat Rp450 miliar, naik tipis dari Rp449 miliar di periode yang sama tahun lalu, dengan Net Interest Margin (NIM) yang juga meningkat menjadi 1,33 persen. 

Halaman:
1 2
