HOME FINANCE MARKET UPDATE

BRI Cetak Laba Rp26,53 Triliun, Aset Tumbuh 6,5% di Triwulan II-2025

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |16:38 WIB
BRI Cetak Laba Rp26,53 Triliun, Aset Tumbuh 6,5% di Triwulan II-2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berhasil mencatatkan laba Rp26,53 triliun. (Foto: Okezone.com/BRI)
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berhasil mencatatkan laba Rp26,53 triliun dengan aset mencapai Rp2.106,37 triliun atau tumbuh 6,52% secara year on year (yoy) hingga triwulan II-2025. Pencapaian positif tersebut diraih BRI di tengah kondisi makroekonomi Indonesia yang menunjukkan tren stabil.

Dari sisi moneter dan likuiditas, kondisi sistem keuangan menunjukkan pelonggaran yang lebih besar. Penurunan BI Rate menjadi 5,25% direspons positif oleh pasar dan secara bersamaan didukung oleh tren penguatan nilai tukar rupiah yang relatif stabil.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa kinerja positif BRI akan terus diperkuat melalui ongoing transformation yang tengah dijalankan secara konsisten dan menyeluruh, dinamakan “BRIVolution Reignite”.

“BRI akan melakukan perbaikan funding structure untuk pertumbuhan CASA yang sehat melalui segmentasi layanan simpanan, penyederhanaan produk, akselerasi giro, penguatan digital channel, serta penguatan brand untuk memperkuat posisi di pasar ritel dan wholesale,” ujar Hery Gunardi, Kamis (31/7/2025).

Sementara itu, aspek kedua transformasi BRI akan berfokus pada perbaikan core business dan pengembangan new growth engine (New Core).

“BRI juga meninjau ulang model bisnis mikro serta penyempurnaan proses bisnis, peningkatan kapabilitas mantri, dan memperluas layanan gadai/bullion. Di sisi lain, BRI juga akan memperkuat dominasi bisnis payroll, serta meningkatkan bisnis segmen menengah dan mengakselerasi pertumbuhan segmen commercial,” tambah Hery.

 

