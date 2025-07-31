Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ribuan Lowongan Guru Dibutuhkan untuk Mengajar di Sekolah Rakyat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |20:28 WIB
Ribuan Lowongan Guru Dibutuhkan untuk Mengajar di Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis untuk memutus rantai kemiskinan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan kebutuhan guru akan bertambah seiring berdirinya Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis untuk memutus rantai kemiskinan.

Pada program ini, Kementerian PANRB berperan dalam penataan kelembagaan dan pemenuhan kebutuhan guru serta tenaga kependidikan. Dalam penyiapan kelembagaan Sekolah Rakyat, saat ini telah dibentuk 100 Sekolah Rakyat yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial No. 7/2025 tentang Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut Surat Menteri PANRB.

Dalam peraturan tersebut, telah ditetapkan 32 Sekolah Rakyat Menengah Pertama, 44 Sekolah Rakyat Menengah Atas, dan 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Menteri Rini menyampaikan, dari sisi distribusi dan pemenuhan SDM telah ditetapkan 100 lokasi sentra Sekolah Rakyat dengan total 1.554 formasi guru yang telah diseleksi. Selanjutnya direncanakan penambahan 59 lokasi dengan formasi guru yang akan ditetapkan untuk pemenuhannya sesuai kebutuhan.

"Adapun Tahap 2 tengah dilakukan pemetaan kebutuhan SDM untuk mencapai target akhir 200 lokasi Sekolah Rakyat," ujar Rini dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, Sekolah Rakyat dirancang menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial.

 

