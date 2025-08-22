Mentan: Harga Beras Premium Sudah Turun Rp1.500

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan harga beras segera turun dalam waktu dekat.

Menurutnya, tren penurunan harga sudah terjadi di sejumlah daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dia menyatakan bahwa berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 20 Agustus 2025, penurunan harga beras berlangsung di 13 provinsi, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sulawesi Selatan.

“Premium sudah turun Rp1.500 untuk kemasan lima kilogram. Ini laporan dari Ketua Aprindo. Saya optimistis dalam beberapa hari ke depan harga akan semakin stabil seiring penguatan distribusi beras SPHP,” ujarnya Jumat (22/8/2025).

Amran menegaskan pemerintah mendorong program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog sebagai instrumen utama mengatasi fluktuasi harga. Di mana sebanyak 1,3 juta ton beras akan didistribusikan hingga akhir tahun.