HOME FINANCE

Dirut Pertamina Apresiasi Kontribusi dan Semangat Perwira Saka Subholding Gas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |13:46 WIB
Dirut Pertamina Apresiasi Kontribusi dan Semangat Perwira Saka Subholding Gas
Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri kunjungi PGN Saka sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada Perwira Saka. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT Saka Energi Indonesia (PGN Saka), anak perusahaan Subholding Gas PT Pertamina (Persero), menerima kunjungan kerja dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri pada Rabu, 15 Oktober 2025 sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada Perwira Saka.

Kegiatan ini menjadi wujud perhatian dan komitmen Pertamina sebagai induk perusahaan terhadap seluruh anak perusahaan dan afiliasi dalam memperkuat sinergi, kolaborasi, serta semangat di lingkungan Pertamina Group.

Seluruh jajaran Direksi PGN Saka turut menyambut kunjungan tersebut, yaitu Intan Fauzi selaku Direktur Utama, Fuji Koesumadewi selaku Direktur Eksplorasi dan Pengembangan, Achmad Agus Miftakhurrohman selaku Direktur Operasi, serta M. Atras Mafazi selaku Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis.

Dalam kesempatan tersebut, Simon Aloysius Mantiri berinteraksi langsung dengan para Perwira Saka yang menjalankan aktivitas operasional dan bisnis perusahaan sehari-hari.

Ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi seluruh Perwira Saka dalam menjaga kinerja perusahaan serta mendukung pencapaian tujuan strategis Pertamina Group selaku holding migas. Simon juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap aktifitas.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
