Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 Pabrik di Kawasan Industri Cikande Bebas dari Kontaminasi Radioaktif

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |18:01 WIB
20 Pabrik di Kawasan Industri Cikande Bebas dari Kontaminasi Radioaktif
Proses dekontaminasi berjalan cepat dan hasilnya menunjukkan perkembangan positif. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 memastikan sebagian besar area di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten, telah bebas dari kontaminasi zat radioaktif Cs-137.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krisna Hasibuan, menjelaskan, proses dekontaminasi berjalan cepat dan hasilnya menunjukkan perkembangan positif.

"Dari total 22 pabrik berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande yang sebelumnya dinyatakan terkontaminasi Cs-137, 20 pabrik telah selesai dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean, sedangkan 2 pabrik masih dilakukan dekontaminasi dan diharapkan akan segera selesai," ungkapnya, Jumat (17/10/2025).

Selain pabrik, Satgas juga menangani 13 area terkontaminasi lainnya, seperti lapak besi bekas dan junkyard. Dari jumlah tersebut, dua lokasi juga telah dinyatakan bersih, sedangkan sisanya masih menjalani proses dekontaminasi intensif.

“Progres dekontaminasi berjalan cepat. Kami optimistis seluruh area akan bersih dan aman dalam waktu dekat,” tambah Bara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/16/3177337//paparan_radiasi_radioaktif-5OdN_large.jpeg
5 Daerah di Dunia yang Pernah Tercemar Radioaktif dari Pengolahan Besi dan Logam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174801//radioaktif-3cTi_large.jpg
Kasus Radioaktif: Tingkatkan Pengawasan, Cegah Impor Scrap Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174434//pemerintah-9suJ_large.jpeg
Zulhas Sebut Udang Terkontaminasi Radioaktif Aman Dikonsumsi, DPR: Menyesatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100//udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050//puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/18/3164459//ilustrasi-uKYX_large.jpg
AS Beri Peringatan Terkait Udang Radioaktif dari Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement