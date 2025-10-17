20 Pabrik di Kawasan Industri Cikande Bebas dari Kontaminasi Radioaktif

Proses dekontaminasi berjalan cepat dan hasilnya menunjukkan perkembangan positif. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 memastikan sebagian besar area di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten, telah bebas dari kontaminasi zat radioaktif Cs-137.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Kontaminasi Cesium-137, Bara Krisna Hasibuan, menjelaskan, proses dekontaminasi berjalan cepat dan hasilnya menunjukkan perkembangan positif.

"Dari total 22 pabrik berlokasi di Kawasan Industri Modern Cikande yang sebelumnya dinyatakan terkontaminasi Cs-137, 20 pabrik telah selesai dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean, sedangkan 2 pabrik masih dilakukan dekontaminasi dan diharapkan akan segera selesai," ungkapnya, Jumat (17/10/2025).

Selain pabrik, Satgas juga menangani 13 area terkontaminasi lainnya, seperti lapak besi bekas dan junkyard. Dari jumlah tersebut, dua lokasi juga telah dinyatakan bersih, sedangkan sisanya masih menjalani proses dekontaminasi intensif.

“Progres dekontaminasi berjalan cepat. Kami optimistis seluruh area akan bersih dan aman dalam waktu dekat,” tambah Bara.