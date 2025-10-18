Advertisement
FINANCE

Semarak Ulang Tahun Alfamart ke-26, Tumbuhkan Kepedulian Melayani Indonesia

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |12:59 WIB
Semarak Ulang Tahun Alfamart ke-26, Tumbuhkan Kepedulian Melayani Indonesia
Semarak Ulang Tahun Alfamart (SUA) ke-26. (Foto: dok Alfamart)
A
A
A

JAKARTA - Alfamart hadir melayani Indonesia dari ujung Aceh hingga Sorong, Papua selama 26 tahun. Dalam momentum Semarak Ulang Tahun Alfamart (SUA) ke-26, Alfamart merayakan kiprahnya melayani Indonesia dengan penuh komitmen.

Hal ini tentunya demi memberikan apresiasi untuk seluruh konsumen, dampak sosial kemanusiaan, hingga kepedulian terhadap sesama karyawan.

Sektor UMKM juga menjadi perhatian Alfamart pada 2025. Sepanjang tahun ini, produk-produk unggulan UMKM lokal kian banyak hadir di rak-rak gerai Alfamart di berbagai kota, seperti Lamongan, Banjar, Banyumas, Jembrana, dan daerah lainnya.

Kehadiran mereka menjadi bukti komitmen Alfamart dalam membuka akses pasar yang lebih luas. Hingga saat ini, Alfamart memberikan dukungan terhadap 12 ribu pelaku tenant UMKM, memasarkan 900 lebih produk UMKM dan membina 3.000 lebih store owner Alfamind.

Kontribusi dalam membantu menurunkan angka stunting juga Alfamart lakukan, dengan program Alfamart Sahabat Posyandu dan Satu Telur Sehari.

Program ini memberikan edukasi dan monitoring tumbuh kembang anak, imunisasi, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta intervensi satu telur sehari untuk lebih dari 1.000 anak terindikasi stunting di 24 kota selama tiga hingga enam bulan dengan 150 ribu lebih telur tersalurkan. Melalui inisiatif tersebut, Alfamart turut membantu menurunkan angka prevalensi stunting anak.

