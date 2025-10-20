Cara Kreatif Emak-Emak di Desa Giriyoso Sulap Hasil Kebun Jadi Cuan

MUSI RAWAS – SKK Migas dan PT Medco E&P Indonesia mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu fondasi perekonomian negara. Salah satunya seperti di Desa Giriyoso di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, melalui Kelompok Wanita Tani yang menjadi bagian Program Pengembangan Masyarakat (PPM).

‘’Sebagai bagian dari industri hulu migas nasional, Medco E&P menjalankan tanggung jawab sosial dengan prinsip keberlanjutan,” ujar Vice President Onshore Asset, Irfan Eka Wardhana saat Media Visit ke Lapangan Medco Energi - Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Minggu (19/10/2025).

“Melalui pemberdayaan di bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Lingkungan, kami terus berupaya agar energi yang dihasilkan Perusahaan juga berdampak bagi kemajuan masyarakat,” sambungnya.

Desa Giriyoso menjadi bukti, perubahan besar bisa lahir dari semangat dan kemauan belajar. Melalui pendampingan berkelanjutan, para ibu rumah tangga di desa tersebut, kini tak hanya mahir menanam dan mengolah hasil kebun, tetapi juga mampu membangun usaha kecil yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

Dari pelatihan tentang pengolahan hasil pertanian, kini tumbuh beragam produk olahan desa — mulai dari serbuk minuman herbal, keripik tempe, hingga abon lele. Sedikit demi sedikit, hasil karya emak-emak di Giriyoso tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga berkelanjutan namun juga menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Selain fokus dukung peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat lewat pengembangan UMKM, Medco E&P juga mendukung program Proklim Desa lewat pemanfaatan pekarangan, pemilahan sampah, serta kelompok perikanan.

Medco E&P juga mendukung perbaikan infrastruktur jalan Desa Pian Raya, perbaikan jalan akses ekonomi masyarakat. Selain itu, membantu pembangunan sarana masjid dan mushola, sanitasi dan sumur bor. Bidang Lingkungan, Medco E&P melakukan penanaman bibit buah di Desa Trijaya dan Suka Makmur serta turut berpartisipasi dalam penanaman hutan mangrove di Desa Sungsang IV.