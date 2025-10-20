Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Kreatif Emak-Emak di Desa Giriyoso Sulap Hasil Kebun Jadi Cuan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |01:27 WIB
Cara Kreatif Emak-Emak di Desa Giriyoso Sulap Hasil Kebun Jadi Cuan
Cara Kreatif Emak-Emak di Desa Giriyoso Sulap Hasil Kebun Jadi Cuan
A
A
A

MUSI RAWAS  – SKK Migas dan PT Medco E&P Indonesia mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu fondasi perekonomian negara.  Salah satunya seperti di Desa Giriyoso di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, melalui Kelompok Wanita Tani yang menjadi bagian Program Pengembangan Masyarakat (PPM).

‘’Sebagai bagian dari industri hulu migas nasional, Medco E&P menjalankan tanggung jawab sosial dengan prinsip keberlanjutan,” ujar Vice President Onshore Asset, Irfan Eka Wardhana saat Media Visit  ke  Lapangan Medco Energi - Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Minggu (19/10/2025).

“Melalui pemberdayaan di bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Lingkungan, kami terus berupaya agar energi yang dihasilkan Perusahaan juga berdampak bagi kemajuan masyarakat,” sambungnya.

Desa Giriyoso menjadi bukti, perubahan besar bisa lahir dari semangat dan kemauan belajar. Melalui pendampingan berkelanjutan, para ibu rumah tangga di desa tersebut, kini tak hanya mahir menanam dan mengolah hasil kebun, tetapi juga mampu membangun usaha kecil yang bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

Dari pelatihan tentang pengolahan hasil pertanian, kini tumbuh beragam produk olahan desa — mulai dari serbuk minuman herbal, keripik tempe, hingga abon lele. Sedikit demi sedikit, hasil karya emak-emak di Giriyoso tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga berkelanjutan namun juga menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Selain fokus dukung peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat lewat pengembangan UMKM, Medco E&P juga mendukung program Proklim Desa lewat pemanfaatan pekarangan, pemilahan sampah, serta kelompok perikanan.

Medco E&P juga mendukung perbaikan infrastruktur jalan Desa Pian Raya, perbaikan jalan akses ekonomi masyarakat. Selain itu, membantu pembangunan sarana masjid dan mushola, sanitasi dan sumur bor. Bidang Lingkungan, Medco E&P melakukan penanaman bibit buah di Desa Trijaya dan Suka Makmur serta turut berpartisipasi dalam penanaman hutan mangrove di Desa Sungsang IV.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178131//pemerintah-iHI3_large.jpg
Medco E&P dan SKK Migas Tiga Dekade Perkuat Ketahanan Energi di Bumi Sriwijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178106//prabowo-05N7_large.jpg
Setahun Prabowo–Gibran, Utang UMKM Dihapus hingga Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/2/3177983//alfamart_run-NJfr_large.jpeg
Catat Rekor MURI! Goodie Bag 40 Kg Alfamart Run Diboyong dari Senayan ke Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868//umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177720//peternakan-t9PB_large.jpg
Cara RI Kembangkan Ekonomi Desa Lewat Limbah Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177499//umkm_binaan_pertamina-DFwn_large.jpg
Cerita Pelaku UMKM Binaan Pertamina, Modal Rp300 Ribu Kini Raup Cuan Rp300 Juta per Bulan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement