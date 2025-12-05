Advertisement
HOME FINANCE

Percepat Pemulihan Terpadu, Menteri Maman Petakan UMKM Terdampak Bencana

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |11:25 WIB
Percepat Pemulihan Terpadu, Menteri Maman Petakan UMKM Terdampak Bencana
Menteri UMKM Maman Abdurrahman petakan UMKM terdampak bencana. (Foto: dok Kementerian UMKM)
A
A
A

MANDAILING NATAL, SUMUT - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memetakan kondisi para pengusaha UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Menteri Maman menekankan bahwa pemetaan tersebut menjadi fondasi penting untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pengusaha UMKM di wilayah terdampak bencana.

“Pekan depan, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan para bank penyalur KUR, khususnya yang memiliki portofolio pembiayaan di tiga provinsi tersebut," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis (4/12). 

"Kami ingin memastikan data UMKM terdampak benar-benar akurat sehingga langkah penanganannya tepat dan dapat dijalankan segera,” ucapnya.

