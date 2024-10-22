Target 100 Hari Kerja, Menteri UMKM Maman Abdurrahman Singgung BUMN

Momen Sertijab antara Teten Masduki ke Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM di Kabinet Prabowo. (Foto: Okezone.com/Zahra)

JAKARTA – Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan prioritas dalam 100 hari ke depan adalah memastikan kelancaran transisi, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas.

Langkah pertama yang menjadi prioritas utama adalah memastikan proses transisi dan perubahan struktur organisasi di Kementerian UMKM berjalan dengan mulus.

“Kami ingin memastikan semuanya berjalan secara smooth dan soft tanpa mengganggu pelayanan terhadap para pelaku UMKM,” jelas Maman, Senin (21/10/2024).

Maman menekankan, pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sumber pendanaan luar negeri.

Menurutnya, mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

“Kolaborasi dengan industri besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting untuk mendukung UMKM,” tegasnya.

Dia juga menyebut bahwa UMKM menyumbang sekitar 90-95% dari total tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor informal. Oleh karena itu, memberikan kepastian terkait modal, teknologi pendukung, dan administrasi menjadi fokus penting dalam mendukung sektor ini.