Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target 100 Hari Kerja, Menteri UMKM Maman Abdurrahman Singgung BUMN

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |07:02 WIB
Target 100 Hari Kerja, Menteri UMKM Maman Abdurrahman Singgung BUMN
Momen Sertijab antara Teten Masduki ke Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM di Kabinet Prabowo. (Foto: Okezone.com/Zahra)
A
A
A

JAKARTA – Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan prioritas dalam 100 hari ke depan adalah memastikan kelancaran transisi, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas.

Langkah pertama yang menjadi prioritas utama adalah memastikan proses transisi dan perubahan struktur organisasi di Kementerian UMKM berjalan dengan mulus.

“Kami ingin memastikan semuanya berjalan secara smooth dan soft tanpa mengganggu pelayanan terhadap para pelaku UMKM,” jelas Maman, Senin (21/10/2024).

Maman menekankan, pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sumber pendanaan luar negeri.

Menurutnya, mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

“Kolaborasi dengan industri besar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sangat penting untuk mendukung UMKM,” tegasnya.

Dia juga menyebut bahwa UMKM menyumbang sekitar 90-95% dari total tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor informal. Oleh karena itu, memberikan kepastian terkait modal, teknologi pendukung, dan administrasi menjadi fokus penting dalam mendukung sektor ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement