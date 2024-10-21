3 Fokus Budi Arie Jadi Menteri Koperasi di 100 Hari Pertama

JAKARTA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menetapkan tiga prioritas utama dalam 100 hari pertamanya menjabat. Yaitu rebranding koperasi, digitalisasi, dan peningkatan tata kelola SDM.

Program ini bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaannya.

Rebranding koperasi menjadi langkah awal penting bagi Budi untuk memperbaiki citra koperasi di Indonesia, yang selama ini kurang dipercaya oleh masyarakat.

“Kita harus tumbuhkan kembali kepercayaan terhadap koperasi,” ujar Budi. Dia menekankan bahwa koperasi perlu dipandang sebagai lembaga modern yang memberikan manfaat nyata bagi anggotanya. Senin (21/10/2024).

Budi juga mendorong digitalisasi sebagai cara untuk mengelola lebih dari 127.000 koperasi di Indonesia. “Digitalisasi adalah keniscayaan,” tegasnya, dengan harapan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat layanan koperasi.