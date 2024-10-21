Harta Kekayaan Budi Arie Setiadi yang Dilantik Jadi Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih

Harta kekayaan Budi Arie Setiadi yang dilantik sebagai Menteri Koperasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Segini harta kekayaan Budi Arie Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih. Budi Arie Setiadi resmi dilantik sebagai Menteri Koperasi oleh Presiden Prabowo hari ini, Senin (21/10/2024).

Melansir pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada tahun 2023 silam Budi Arie Setiadi tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp102 miliar.

Dia memiliki harta tersebut sebagian besarnya dari tanah dan bangunan yang ia punya di berbagai daerah. Seperti di Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Bekasi, Padang, dan juga Jakarta Pusat.

Selain properti, Budi juga memiliki mobil dengan total nilai Rp830 juta, aset senilai Rp2,3 miliar, surat-surat berharga senilai Rp24,5 miliar, hingga uang tunai dan setara kas senilai Rp11,6 miliar.

Berikut sumber kekayaan dan latar belakang karier Budi Arie Setiadi yang dirangkum oleh Okezone dari berbagai sumber.

- Direktur Utama di PT. Sarana Global Informasi

- Direktur Utama di PT. Mandiri Telekomunikasi Utama

- Direktur Utama di PT. Mitra Lumina Indonesia