Kartini Muljadi Meninggal Dunia, Ini Perjalanan Karier dan Bisnisnya

Kartini Muljadi, salah satu pengusaha ternama Indonesia dan pendiri Tempo Scan, meninggal dunia hari ini . (Foto: Okezone.com/Forbes)

JAKARTA – Kartini Muljadi, salah satu pengusaha ternama Indonesia dan pendiri Tempo Scan, meninggal dunia hari ini pada usia 95 tahun.

Kartini Muljadi merupakan pengusaha wanita yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Namanya tercatat dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia pada 2021.

Mengutip Forbes, Senin (20/10/2025), Kartini Muljadi adalah seorang pengacara dan mantan hakim. Firma hukumnya, Kartini Muljadi & Rekan, merupakan firma hukum korporasi dan komersial ternama di Indonesia.

Gurita bisnis Kartini Muljadi telah menjamur di berbagai sektor di Indonesia, antara lain:

1. Tempo Group

PT Tempo Scan Pacific Tbk merupakan anak perusahaan dari Tempo Group. Perusahaan yang berdiri pada 3 November 1953 ini bergerak di bidang farmasi dan consumer goods. Beberapa produknya sudah cukup dikenal luas di Indonesia.

Produk keluaran PT Tempo Scan Pacific Tbk meliputi Bodrex, Hemaviton, Vidoran, Bodrexin, Neo Rheumacyl, Oskadryl, Contrexyn, Oskadon, Zevit Grow, dan lainnya.

Tempo Group juga memasarkan sejumlah kosmetik seperti Marina, Ultima II, Total Care, S.O.S, dan My Baby. Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta Selatan ini juga menggandeng produk kosmetik internasional seperti Estee Lauder, Revlon, dan Jo Malone London.

2. Kartini Muljadi & Rekan

Kartini Muljadi adalah seorang pengacara dan mantan hakim. Ia sempat menjadi notaris terkenal pada era 1970-an hingga 1980-an. Pada tahun 1990, Kartini mengundurkan diri sebagai notaris dan mendirikan firma hukum.