3 Bisnis Nenek Kartini Muljadi, Hartanya hingga Rp10 Triliun

JAKARTA – Kartini Muljadi, seorang nenek yang kini berusia 93 tahun ini punya harta kekayaan hingga Rp10 triliun.

Dia masuk ke dalam daftar 50 orang terkaya 2021 karena gurita bisnis yang dimilikinya.

Adapun, total kekayaan wanita berusia 92 tahun mencapai USD695 miliar atau setara dengan Rp10 triliun. Tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengenal Kartini Muljadi. Meski demikian, gurita bisnis Kartini Muljadi sudah menjamur di Indonesia.

Sumber kekayaan wanita kelahiran 17 Mei 1930 berasal dari berbagai perusahaan yang dimilikinya. Kartini Muljadi merupakan pemilik dari Tempo Group, perusahaan induk PT Tempo Scan Pacific Tbk.

Berikut daftar gurita bisnis milik Kartini Muljadi, menarik untuk dikulik.