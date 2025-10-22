Bisnis dan Kekayaan Sandra Dewi, Istri Harvey Moeis yang Minta Asetnya Dikembalikan

JAKARTA - Bisnis dan kekayaan Sandra Dewi, istri Harvey Moeis yang minta asetnya dikembalikan.

Sandra Dewi mengajukan gugatan keberatan ke PN Jakpus atas penyitaan aset pribadinya oleh Kejagung di kasus dugaan korupsi timah suaminya, Harvey Moeis. Kejagung pun siap menghadapi gugatan Sandra Dewi tersebut.

"Sandra Dewi, memang saya baca di media terkaitnya dia mengajukan keberatan, silakan saja, itu memang diatur juga di dalam pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Di mana terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan ke pengadilan," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna.

Saat gugatan diajukan, ada mekanisme yang harus dijalani dalam persidangan. Mulai dari mendengarkan keterangan dari pihak Pemohon atau Sandra Dewi dan juga pihak Termohon atau Kejaksaan Agung.

"Setelah mempertimbangkan, biasanya nanti pengadilan mau menetapkan terhadap barang-barang yang bersangkutan. Yang jelas penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi dan nanti itu akan diungkap di pengadilan," tuturnya.

Berikut bisnis dan kekayaan Sandra Dewi, istri Harvey Moeis yang minta asetnya dikembalikan.

Sandra Dewi merupakan salah satu aktris yang cukup populer di industri hiburan tanah air. Berawal dari kemunculannya di film Quickie Express (2007), Sandra Dewi pun kebanjiran job syuting film dan sinetron.

Beberapa film yang pernah dibintanginya antara lain, Tarzan ke Kota, Langit Ke-7, I am Hope, dan masih banyak lagi. Sedangkan sinetron yang pernah dibintangi Sandra Dewi, seperti Cinta Indah, Langit dan Bumi, Putri Bidadari, Kita Nikah Yuk, dan masih banyak lagi.

Sandra Dewi juga memanfaatkan media sosial untuk mendongkrak popularitasnya. Saat ini, Sandra Dewi memiliki 24,1 juta pengikut di Instagram.

Jumlah pengikut yang cukup banyak ditambah paras yang menawan membuat Sandra Dewi mendapat banyak tawaran endorsement dari berbagai brand fashion, seperti busan, tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Sandra Dewi disebut meraih puluhan juta rupiah setiap kali mengunggah foto endorse.