Tiket Pesawat Domestik Turun hingga 14% Jelang Libur Nataru

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan harga tiket pesawat domestik turun hingga 14% menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Program promo khusus ini berlaku untuk kelas ekonomi dan dalam periode tertentu.

"Saya baru saja menyampaikan kepada Menteri Perhubungan, kita berusaha untuk terus konsisten, tiket pesawat itu bisa turun di saat-saat libur panjang, high season," ungkap AHY dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (21/10/2025).

"Nataru termasuk mudik Lebaran. Dan kita berupaya paling tidak sama seperti pada saat Lebaran yang lalu, bisa berkurang 13% hingga 14% penurunan harga tiket untuk ekonomi domestik selama waktu tertentu," lanjutnya.

Menurut AHY, kebijakan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya diterapkan saat periode mudik Lebaran, di mana harga tiket berhasil turun sekitar 13–14%. Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan liburan dengan harga yang lebih terjangkau.

"Ini kita kurangi dari biaya avtur, kurangi dari jasa biaya kebandarudaraan, termasuk juga yang dinamakan sebagai fuel surcharge dan lain sebagainya, termasuk dari Kementerian Keuangan menanggung PPN sebagian, kurang lebih 6%, maka agregatnya mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14% untuk Nataru dan juga untuk Lebaran nanti. Ini yang kita sedang kawal," jelasnya.

(Feby Novalius)