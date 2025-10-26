BNI dan Anak Usaha Bersinergi, Perkuat Daya Saing UMKM di wondr JRF Expo 2025

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi dengan jajaran anak usahanya untuk menghadirkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaannya selama rangkaian wondr JRF Expo 2025.

Langkah ini menjadi wujud komitmen BNI dan ekosistem usahanya untuk memperkuat peran sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus bagian penting dari rantai nilai ekonomi kreatif Indonesia.

PT Bank Hibank Indonesia misalnya, menghadirkan tiga UMKM unggulan di area hi Corner, yakni hi Soto Kudus, hi Siomay, dan hi Coffee. Kehadiran mereka di tengah suasana internasional wondr JRF Expo 2025 diharapkan dapat memperkenalkan cita rasa lokal ke pasar yang lebih luas.

“Partisipasi anak usaha dan mitra binaan BNI dalam ajang ini merupakan bagian dari kolaborasi #LangkahBersama untuk mendorong ekonomi lokal tumbuh melalui ekosistem yang terintegrasi antara perbankan, UMKM, dan gaya hidup,” ujar Okki dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai anak usaha yang berfokus pada pembiayaan digital bagi pelaku usaha kecil, hibank berperan dalam memperluas akses keuangan, memperkuat kapasitas bisnis, serta membantu UMKM tampil di panggung nasional dan internasional seperti wondr JRF 2025.

Selain itu, BNI juga menghadirkan sejumlah merchant pilihan seperti Oma Elly, Thai Sajja, London Layers, dan Old Changkee yang membawa ragam kuliner dan gaya hidup premium. Keikutsertaan mereka memperkaya pengalaman pengunjung sekaligus mempertegas peran BNI dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.