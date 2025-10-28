Advertisement
HOME FINANCE

Satu Menit, 3 Investor, dan 4 Finalis: Babak Paling Menegangkan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |17:00 WIB
Satu Menit, 3 Investor, dan 4 Finalis: Babak Paling Menegangkan di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas. (Foto: dok ist)
JAKARTA - Episode kelima Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas yang tayang pada 26 Oktober lalu dimulai dengan penuh air mata, setelah Sunkrisps dan Zenitha harus mengakhiri langkah mereka di tantangan Logistic Race di episode sebelumnya.

Kini, empat besar finalis kembali menerima tantangan baru yang jauh lebih menegangkan. Bukan hanya seberapa bagus produk mereka, tapi seberapa berani dan efektif mereka menjual proposal dan ide bisnisnya dengan waktu yang nyaris mustahil: hanya dalam satu menit.

Inilah tantangan Elevator Pitch, babak yang jadi penentu apakah para finalis tersisa akan naik kelas atau pulang lebih cepat. 

Hanya satu menit, tanpa skrip, tanpa naskah cadangan. Sebuah simulasi nyata dari dunia bisnis yang begitu menantang, diberikan di episode ini.  Empat finalis, yaitu Maritim Bag, homLiv, DS Modest, dan Aveka, harus berhadapan langsung dengan tiga juri yang berperan sebagai calon investor: juri utama Daniel Mananta dan Lizzie Parra, serta juri tamu Abraham Victor, CEO Hangry Indonesia.

Proses pitching kali ini diatur dengan latar suasana dan skenario yang berbeda dan semakin menegangkan. Masing-masing juri menunggu di berbagai lokasi, sebagai representatif dari dunia bisnis yang tak pernah sama:

  • Investor pertama, Daniel Mananta, menunggu di jogging track, mencerminkan ritme cepat dan konsistensi yang dibutuhkan dalam membangun bisnis.
  • Investor kedua, Abraham Victor, berada di lobby, dimana kesan pertama, ide, dan personal branding diuji.
  • Investor ketiga, Lizzie Parra, menanti di dalam elevator, ruang sempit, sunyi, dan penuh tekanan, di mana setiap detik dan kata yang keluar menentukan hasil.

Siapa yang mampu memaksimalkan pitch dan memikat hati ketiga calon investor di Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Episode 5? 

Di Balik 60 Detik: Antara Penentuan dan Pertarungan Empat Jagoan UMKM 

Setelah menyelesaikan tantangan ini, seluruh peserta kembali dikumpulkan untuk sesi penjurian. Di titik ini, tantangan mencapai puncak ketegangan.

Setiap finalis punya ceritanya sendiri, empat karakter dengan empat cara berbeda dalam menghadapi satu tantangan yang sama. Ada yang gugup, ada yang berani, ada yang nyaris menyerah, dan ada juga yang justru bersinar. 

