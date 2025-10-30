Merek Lokal Berkelas Global, Bolt Pet Food Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025

JAKARTA — Terus memberikan kualitas terbaik di setiap produknya, PT Centralwindu Sejati (CPPETINDO) yang merupakan anak perusahaan PT Central Proteina Prima Tbk berhasil meraih penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025 yang diselenggarakan di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dengan diraihnya prestasi ini, semakin menegaskan posisi Bolt Pet Food sebagai merek lokal berkelas global. Selain itu, turut menjadi bukti pengakuan dari para pelanggan atas inovasi, kepercayaan, dan loyalitas terhadap Bolt, sebagai merek pilihan utama pet lovers di Indonesia.

CEO CPPETINDO Paulius Juta mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas diraihnya penghargaan ini. “Capaian ini tidak hanya milik kami, tapi juga seluruh pet lovers dan anabul (anak bulu) yang telah tumbuh bersama Bolt sejak awal. Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan produk terbaik bagi hewan kesayangan di Indonesia.”

Pada Superbrands Indonesia’s Choice 2025, CPPETINDO meraih dua penghargaan sekaligus di dua kategori, yaitu Cat Food dan Dog Food. Seleksi pada penghargaan ini berlangsung ketat dari Nielsen dan Team Superbrands dengan lima kriteria penilaian, di antaranya market dominance, longevity, good will, customer loyalty, dan overall market acceptance.

Superbrands Indonesia’s Choice 2025 memberikan penghargaan kepada 58 merek di Indonesia. Nantinya, para pemilik merek berhak mencantumkan Superbrands seals dalam kemasan produk dan materi marketing communication untuk konsumsi publik.

CEO Superbrands Indonesia Grandtyana Mayasari saat memberikan sambutan pada malam Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025, mengatakan, “Merupakan kehormatan bagi saya dapat memberikan penghargaan kepada merek-merek yang telah bekerja dengan baik mempertahankan reputasi mereka di mata masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Berikan Inovasi dan Kualitas Terbaik

Selama delapan tahun perjalanan di industri makanan hewan peliharaan, kini Bolt memiliki lebih dari 30 varian makanan kucing dan anjing dalam bentuk dry food maupun wet food. Seluruh produk Bolt juga bebas dari kandungan babi, diformulasikan sesuai standar AAFCO, dan memiliki sertifikasi NKV.