HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berapa Gaji Perias Jenazah? Ternyata Segini Kisarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 November 2025 |17:17 WIB
Berapa Gaji Perias Jenazah? Ternyata Segini Kisarannya
Berapa gaji perias jenazah? ternyata segini kisarannya. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji perias jenazah? ternyata segini kisarannya. 

Perias jenazah adalah seseorang yang memiliki keahlian merias, membersihkan, dan menyiapkan jenazah sebelum dimakamkan. Namun profesi ini tidak terlalu banyak diminati karena berbagai alasan, salah satunya karena takut. 

Padahal bila dilihat dari gaji yang didapat, profesi sebagai perias jenazah terbilang besar.

Misalnya, gaji perias jenazah di rumah duka Heaven, Pluit, Jakarta Utara, yakni mengikuti standar upah minimum regional (UMR) per bulannya. Diketahui UMR Jakarta saat ini di atas Rp5 juta. Gaji tersebut didapatkan apabila perias jenazah bekerja penuh waktu.

Sementara bagi perias jenazah freelance atau tidak terikat, perias jenazah mendapat bayaran berkisar dari Rp500 ribu – Rp1 juta. Nominal tersebut dibayarkan setelah selesai merias jenazah.

Namun demikian, bayaran perias jenazah sebenarnya tidak menentu. Karena ada juga keluarga yang memberikan bayar hingga puluhan juta tanpa mengikuti harga standar penata rias.

(Feby Novalius)

Telusuri berita finance lainnya
