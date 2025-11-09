Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gajian YouTube Lewat Apa? Ini Jawabannya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |19:04 WIB
Gajian YouTube Lewat Apa? Ini Jawabannya
Gajian YouTube lewat apa? Ini jawabannya.  (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Gajian YouTube lewat apa? Ini jawabannya. 

Gajian YouTube dibayarkan melalui Google AdSense yang dikirim ke rekening setelah pemilik menghubungkan akun AdSense ke rekening bank. Pembayaran dari YouTube berasal dari berbagai sumber seperti iklan, keanggotaan berbayar dan penjualan produk, yang akan terakumulasi di akun AdSense sebelum akhirnya dicairkan. 

Setelah membuka channel youtube ada baiknya anda mengurusi google adsense terlebih dahulu. Dengan demikian saat channel anda sudah membesar, anda akan merasakan gaji youtube 1.000 subscribe.

Sebelum mendapatkan gaji youtube 1.000 subscriber ada baiknya anda mengenal kanal monetisasi. Sebab channel youtube yang akan dimonetisasi nantinya akan diperiksa pihak terkait.

Para YouTuber dengan jumlah 1.000 subrscriber sudah bisa menghasilkan uang hingga jutaan Rupiah.

Oleh karena itu, banyak masyarakat utamanya anak-anak muda mencoba peruntukan menjadi YouTuber dengan berbagai konten video.

YouTuber harus memenuhi minimal 1.000 subscriber dan ketentuan jam tayangan. Dengan ketentuan tersebut, seorang YouTuber bisa mendapatkan Rp100 ribu per bulan.

 

