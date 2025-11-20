Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Industri Hiburan Bukan Sekadar Tontonan, PBJT Bangun Jakarta Jadi Lebih Baik

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |08:00 WIB
Industri Hiburan Bukan Sekadar Tontonan, PBJT Bangun Jakarta Jadi Lebih Baik
Ilustrasi hiburan pertunjukan musik. (Foto: Freepik/Drazen Zigic)
A
A
A

JAKARTA - Bayangkan suasana Jakarta di akhir pekan: lampu panggung yang menyala, dentuman musik dari stadion terbuka, dan tawa keluarga yang menikmati wahana rekreasi. Semua momen itu bukan hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menggerakkan roda pembangunan kota lewat Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Sebagai ibu kota, Jakarta selalu punya alasan untuk hidup 24 jam. Aktivitas seni dan hiburannya tidak pernah berhenti; dari konser internasional, pertunjukan teater, festival budaya, hingga bioskop dan taman bermain, semuanya berdenyut dalam satu energi kreatif yang khas.

Namun ada cerita lain di balik setiap tiket yang kita beli. Cerita tentang bagaimana PBJT memainkan peran penting dalam membesarkan industri hiburan sekaligus membantu Jakarta berkembang.

Pajak yang Menghidupkan Kota

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta Morris Danny menegaskan, PBJT untuk jasa kesenian dan hiburan dikenakan pada berbagai kegiatan: konser, pementasan drama, pertunjukan seni, bioskop, hingga wahana rekreasi keluarga. 

Bagi banyak orang, pajak hanya terdengar seperti urusan administrasi. Tapi di Jakarta, pajak ini punya misi yang lebih besar.

“Setiap rupiah dari pajak hiburan kembali ke masyarakat dalam bentuk nyata seperti pembangunan fasilitas umum, peningkatan layanan publik, hingga program kesejahteraan sosial. Dengan begitu, warga ikut andil dalam menciptakan Jakarta yang lebih layak dan lebih nyaman untuk ditinggali, katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong lahirnya ekosistem seni dan hiburan yang sehat, transparan, dan makin kompetitif. Kepatuhan pelaku industri hiburan dalam membayar PBJT menjadi bukti bahwa pertumbuhan kota bisa berjalan seiring dengan tanggung jawab.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/15/3184599//ilustrasi_jual_beli_mobil_bekas-QpzA_large.jpeg
Dinamika Pasar Mobil Bekas pada 2025 dan Perubahan Perilaku Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184590//agenbrilink_koperasi_desa_merah_putih_di_natar_lampung_selatan-A9jP_large.jpeg
AgenBRILink Koperasi Desa Merah Putih Sukses Hidupkan Ekonomi Desa berkat Lokasi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/391/3184581//eleventwelfth-YaXp_large.jpg
Soundrenaline 2025 Siap Guncang Medan, Rayakan Musik dan Semangat Kolektif Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184566//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-EYSC_large.jpg
Tonggak Pengabdian Baru, Kemenimipas Peringati Hari Bakti ke-1 Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/1/3184564//kemenimipas_teken_nota_kesepahaman_strategis_dengan_kementerian_dan_lembaga-yR5j_large.jpg
Perkuat Transformasi Kelembagaan, Kemenimipas Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/298/3184548//rame_rame_shopeefood-wIo1_large.jpg
ShopeeFood dan Serly One Bite Big Bite Hadirkan Diskon Rame Rame 50% Hingga Rp200 Ribu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement