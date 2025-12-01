Jasa Perawatan Pembangkit Listrik RI Kini Diakui Pasar Dunia

JAKARTA - Jasa perawatan dan perbaikan (Maintenance, Repair & Overhaul/MRO) pembangkit listrik dari Indonesia semakin dipercaya oleh banyak negara, seperti Malaysia, Vietnam, hingga Kuwait. Layanan ini mencakup berbagai aspek teknis yang mendukung keberlanjutan operasional pembangkit.

Dalam era transisi energi, keandalan pembangkit listrik adalah fondasi utama. MRO bukan sekadar perawatan rutin, tetapi mencakup inspeksi mendalam, rehabilitasi, hingga modifikasi teknologi agar pembangkit tetap efisien dan ramah lingkungan.

Layanan ini dijalankan Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH) dan anak perusahaan PLN IP Services, yang kini tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga dipercaya oleh klien internasional di Asia dan Timur Tengah.

"Layanan MRO kami kini dipercaya di tingkat internasional. Ini bukti bahwa kompetensi Indonesia mampu bersaing di pasar global," ujar Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, Senin (1/12/2025).

Sebagai pusat keahlian pemeliharaan pembangkit, PLN IP menghadirkan layanan MRO yang dirancang untuk memastikan keandalan dan efisiensi aset energi, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Layanan MRO PLN Indonesia Power dihadirkan melalui kombinasi kompetensi unggul, mulai dari SDM bersertifikat internasional, peralatan berteknologi tinggi, hingga inovasi pemeliharaan terkini.