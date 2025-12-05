Emas Masuk Simbara Mulai 2026, Harga Bakal Naik?

Emas Masuk Simbara Mulai 2026, Harga Bakal Naik? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Lembaga National Single Window (LNSW) memastikan rencana integrasi komoditas emas ke dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) yang akan dimulai pada 2026 tidak akan memengaruhi harga emas di pasar domestik.

Ketua LNSW Oza Olavia mengatakan, penambahan komoditas emas ke Simbara bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam proses administrasi, bukan untuk mengintervensi mekanisme harga.

"Jadi penambahan komoditi itu memang biasanya tergantung kesiapan dari unit yang akan melakukan perikatan diintegrasikan. Jadi bukan hanya aturan, integrasinya secara sistem juga probisnya juga harus disampaikan," ujar Oza dalam Media Gathering di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurut Oza, harga emas sepenuhnya ditentukan oleh dinamika pasar global, sehingga tidak akan dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang diterapkan di dalam negeri.

"Harga emas itu walaupun ada nanti Simbara, harga emas juga enggak terpengaruh dengan pasokan kita," katanya.