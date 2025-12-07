7 Fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP Bikin Heboh, Begini Respons Luhut

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Luhut menjelaskan awal mula Bandara IMIP dibangun. Diakui Luhut, pendirian Bandara IMIP merupakan keputusan dirinya saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang khusus di kawasan industri, keputusan itu diambil dalam rapat resmi yang saya pimpin bersama lintas instansi terkait," kata Luhut dalam pernyataannya, Jakarta.

Berikut fakta-fakta Bandara hingga Gaji Pegawai IMIP bikin heboh yang dirangkum Okezone, Minggu (7/12/2025).

1. Tak Perlu Bea Cukai

Luhut menjelaskan, fasilitas ini lazim diberikan kepada investor sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Hal ini setelah adanya investasi China masuk ke Indonesia.

"Jika mereka berinvestasi USD 20 miliar. waiar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional. Bandara khusus diberikan hanva untuk melavani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan Bea Cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan," ujar Luhut.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tambahnya.