Siapkan Anggaran Bencana Sumatera, Purbaya: Dana Diambil dari Kegiatan dan Rapat Enggak Jelas

Menkeu Purbaya menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana tidak akan ditarik dari pemotongan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran untuk rehabilitasi pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berada dalam posisi memadai.

"Semua dananya cukup untuk 3 provinsi di sana, nanti ada perlakuan khusus untuk TKD-nya (transfer ke daerah) dari kami (Kementerian Keuangan)," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

Purbaya menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana tidak akan ditarik dari pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara keseluruhan. Dana tersebut dialokasikan melalui efisiensi dari berbagai kegiatan.

"Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas. Rapat nggak jelas, yang jelas sih nggak apa-apa ya," tegas Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan alokasi dana khusus untuk daerah terdampak, meningkat dari usulan awal.

Presiden mengalokasikan Rp4 miliar bagi masing-masing dari 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana ini diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, seperti popok bayi dan pembalut perempuan.

"Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp4 miliar," kata Prabowo.