HOME FINANCE HOT ISSUE

Negosiasi Dagang Lanjut, Menko Airlangga Kirim Tim ke AS Pekan Depan 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |15:03 WIB
Negosiasi Dagang Lanjut, Menko Airlangga Kirim Tim ke AS Pekan Depan 
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan mengirimkan tim khusus ke Amerika Serikat (AS) pada pekan depan untuk melanjutkan pembahasan negosiasi dagang dengan pemerintahan pimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal itu seperti disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam peringatan HUT Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (12/12/2025).

Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia dan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat (USTR) telah sepakat untuk segera melanjutkan diskusi terkait tarif. Menurutnya, diskusi terkait hal ini baru saja dilangsungkan tadi malam.

"Saya juga mau update terkait dengan pembicaraan tadi malam dengan USTR, dengan Ambassador Jamieson Greer. Jadi perjanjian mengenai reciprocal tariff itu akan dilanjutkan dalam waktu dekat," ungkap Menko Airlangga.

“Saya akan mengirim tim ke Washington minggu depan, dan harapannya sampai dengan akhir tahun ini apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua pemimpin, yaitu Presiden Prabowo dan Presiden Trump, ini bisa dituangkan di dalam draft agreement,” lanjutnya.

 

