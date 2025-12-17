Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Harga Medali Emas SEA Games Jika Dijual

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |20:05 WIB
Ternyata Segini Harga Medali Emas SEA Games Jika Dijual
Ternyata Segini Harga Medali Emas SEA Games Jika Dijual. (Foto: Okezone.com/NOC Indonesia/Koko)




JAKARTA – Ternyata segini harga Medali emas SEA Games jika dijual. 

Harga medali emas SEA Games ternyata menarik untuk diketahui, meski besarnya tidak pasti. Namun, yang paling berharga tentu adalah cerita dan perjuangan di balik perolehan medali tersebut.

Seperti medali pada ajang internasional lainnya, termasuk Olimpiade, medali emas SEA Games tidak sepenuhnya terbuat dari emas murni. Mayoritas medali emas pada multievent, termasuk SEA Games 2025, menggunakan perak sebagai bahan inti.

Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjelaskan aturan produksi dan desain medali Olimpiade: medali emas sebagian besar terbuat dari perak dengan kemurnian minimal 92,5% dan disepuh dengan minimal 6 gram emas murni. Medali perak terbuat dari perak, sedangkan medali perunggu dibuat dari campuran tembaga dan logam lainnya.

Olimpiade Stockholm 1912 di Swedia menjadi ajang terakhir yang menggunakan medali emas solid sebagai penghargaan.

Jika dilihat dari platform belanja online, medali-medali SEA Games juga dijual dengan harga bervariasi. Misalnya, medali emas pemenang SEA Games XIV 1987 dijual sekitar Rp4 juta, sementara medali SEA Games ke-27 tahun 2013 di Myanmar dijual hingga Rp100 juta.

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025 (Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 11.30 WIB):

1. Thailand: 160 Emas, 100 Perak, 66 Perunggu

2. Indonesia: 65 Emas, 74 Perak, 74 Perunggu

3. Vietnam: 48 Emas, 55 Perak, 79 Perunggu

4. Singapura: 37 Emas, 35 Perak, 60 Perunggu

5. Filipina: 31 Emas, 45 Perak, 94 Perunggu

 

