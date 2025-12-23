Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |20:05 WIB
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK
Segini Kekayaan Tri Taruna Fariadi, Jaksa HSU yang Tabrak Petugas Saat Kabur dari OTT KPK. (Foto :Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Tri Taruna Fariadi, jaksa HSU yang tabrak petugas saat kabur dari OTT KPK.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, alasan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi saat itu ketakutan. Taruna tak mengetahui persis siapa sosok yang menciduknya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

"Menurut tim yang menangani saudara (Taruna), bahwa yang bersangkutan ketakutan pada saat mau ditangkap. Karena dia, yang bersangkutan, tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa, dia enggak mengerti," ujar Anang.

Pemerasan Kajari HSU dan dua anak buahnya diduga dilakukan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten HSU dengan modus ancaman penanganan laporan pengaduan. Diduga, praktik tersebut berlangsung setelah Albertinus menjabat sebagai Kajari HSU pada Agustus 2025.

Berikut kekayaan Tri Taruna Fariadi, jaksa HSU yang tabrak petugas saat kabur dari OTT KPK.

A. Tanah dan Bangunan Rp 1.360.000.000

Tanah dan bangunan seluas 800 m2/600 m2 di Kab/Kota Sampang, warisan 820.000.000

Tanah dan bangunan seluas 420 m2/50 m2 di Kab/Kota Sampang, warisan 540.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 226.000.000

Motor, Scoopy sepeda motor tahun 2016, hasil sendiri 8.000.000

Motor, CRF Honda sepeda motor tahun 2017, hasil sendiri 19.000.000

Mobil, Swift sedan tahun 2010, hasil sendiri 79.000.000

Motor, Honda ADV sepeda motor tahun 2019, hasil sendiri 30.000.000

Mobil, BMW sedan tahun 2002, hasil sendiri 90.000.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191511//kasi_datun_kejari_hsu_taruna_fariadi-wCrf_large.jpg
Isi Garasi Kasi Datun Kejari HSU yang Kabur dan Tabrak Petugas KPK saat OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191500//gedung_kpk-NbLT_large.jpg
Usai Periksa Ridwan Kamil dalam Perkara BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191481//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-jvUf_large.jpg
Chat Dihapus dari Ponsel Sitaan, KPK Selidiki Perintah Penghilangan Jejak di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191414//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-gt1I_large.jpg
KPK Geledah Kompleks Kantor Kabupaten Bekasi, Sita Dokumen dan Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191370//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Q6Cl_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Indragiri Hulu, Sita Uang Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191364//kpk_tahan_kasi_datun_kejari_hulu_sungai_utara_yang_kabur_saat_ott-l4Kf_large.jpg
KPK Tahan Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara yang Kabur saat OTT
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement