Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Viral dan Terancam Sanksi Rp200 Juta, Roti O Kini Terima Pembayaran Uang Tunai

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |07:12 WIB
Usai Viral dan Terancam Sanksi Rp200 Juta, Roti O Kini Terima Pembayaran Uang Tunai
Pembayaran Uang Tunai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Manajemen Roti O telah mengumumkan seluruh gerai kini bisa menerima pembayaran tunai dan non tunai. 

Pengumuman disampaikan manajemen setelah melakukan evaluasi usai viral menolak pembayaran uang tunai seorang nenek yang hendak membeli roti.

"Seluruh outlet Roti O menerima pembayaran tunai dan non tunai," tulis pengumuman Roti O dalam akun Instagram resminya @rotio.indonesia, Jakarta, Senin.

Manajemen mengucapkan terima kasih atas masukan, perhatian dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Roti O.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, terdapat sanksi bagi yang menolak pembayaran Rupiah. Sanksinya berupa dihukum dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Sikap Bank Indonesia (BI)

Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa secara hukum, tidak ada pihak yang diperbolehkan menolak uang Rupiah kertas maupun logam untuk transaksi di dalam negeri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192804//bank_indonesia-23Xt_large.jpg
Mulai 2026, BI Resmi Beralih dari JIBOR ke INDONIA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192478//roti_o-M5k3_large.jpg
Akhirnya Roti O Terima Pembayaran Uang Tunai Usai Viral dan Terancam Sanksi Rp200 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191946//rupiah-eqk1_large.jpg
4 Fakta Rupiah Tak Boleh Ditolak hingga Sanksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191730//bank_indonesia-edmx_large.jpg
Ada di UU, BI Tegaskan Tak Boleh Tolak Pembayaran Pakai Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191438//roti-r4bF_large.jpg
Roti O Bisa Kena Denda Rp200 Juta Usai Tolak Pembayaran Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191545//pembiayaan_uang_tunai-V9ZI_large.jpg
Ternyata Ini Sanksi Tolak Pembayaran Uang Tunai, Didenda Rp200 Juta 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement