HOME FINANCE HOT ISSUE

2 Jembatan Bailey Rampung, Akses Jalan di Aceh Tenggara Bisa Dilalui Warga

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |10:10 WIB
2 Jembatan Bailey Rampung, Akses Jalan di Aceh Tenggara Bisa Dilalui Warga
Jembatan Bailey Mengkudu dan Jembatan Bailey Penanggalan Rampung Dikerjakan. (Foto; Okezone.com/HK)
JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) menyelesaikan pembangunan Jembatan Bailey Mengkudu sepanjang 36 meter dan Jembatan Bailey Penanggalan sepanjang 48 meter pada Jalan Lintas Tengah ruas Kutacane–Blangkejeren di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

Jembatan Mengkudu berada di Desa Katimaju, Kecamatan Darul Hasanah, sedangkan Jembatan Penanggalan berada di Desa Lawe Penanggalan, Kecamatan Ketambe. Keduanya berada pada koridor Lintas Tengah yang menjadi akses penting bagi aktivitas harian warga dan distribusi kebutuhan dasar.

Jembatan Mengkudu mulai dapat dilintasi pada Selasa, 23 Desember 2025, dan Jembatan Penanggalan pada Minggu, 28 Desember kemarin, dengan durasi pekerjaan masing-masing 15 hari dan 6 hari.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa pemasangan Bailey ini menjadi bagian dari upaya pemulihan akses darat pascabencana di Aceh.

"Kembali berfungsinya ruas Lintas Tengah di dua titik tersebut, mobilitas warga dan distribusi logistik diharapkan kembali lancar pada masa tanggap darurat hingga transisi pemulihan," ujarnya, Kamis (1/1/2026).

Secara teknis, Jembatan Mengkudu memiliki panjang 36 meter dengan lebar efektif 3,7 meter dan tinggi truss 2,4 meter. Jembatan ini memiliki kapasitas beban kendaraan maksimum 40 ton sehingga dapat dilalui kendaraan angkutan termasuk truk.

 

