HOME FINANCE HOT ISSUE

Cuaca Ekstrem Ganggu Akses Pelabuhan Ciwandan, ASDP Alihkan Penyeberangan ke Merak

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |14:14 WIB
Cuaca Ekstrem Ganggu Akses Pelabuhan Ciwandan, ASDP Alihkan Penyeberangan ke Merak
Cuaca Ekstrem Ganggu Akses Pelabuhan Ciwandan, ASDP Alihkan Penyeberangan ke Merak. (Foto: Okezone,com/ASDP)
A
A
A

JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Cilegon dan sekitarnya pada Jumat sore berdampak pada akses transportasi menuju Pelabuhan Ciwandan. Genangan air di sejumlah ruas jalan membuat mobilitas kendaraan terganggu.

ASDP kembali melayani penyeberangan kendaraan logistik golongan VIB dan VII serta kendaraan roda dua golongan II dan III melalui Pelabuhan Merak. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran arus distribusi dan keselamatan pengguna jasa di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan, keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional.

"Keselamatan pengguna jasa adalah prioritas utama kami. Bersama Kepolisian dan KSOP, ASDP melakukan pengalihan layanan dari Ciwandan ke Merak sebagai langkah antisipatif agar pelayanan penyeberangan tetap berjalan aman, tertib, dan terkendali," ujar Heru, Sabtu (3/1/2026).

Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca pada Kamis (2/1) pukul 17.18 WIB. Dalam peringatan tersebut, diprakirakan terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang hingga pukul 20.30 WIB. Kondisi ini kemudian berdampak langsung pada akses jalan menuju Pelabuhan Ciwandan.







