HOME FINANCE PROPERTY

Proyek SPAM Langkahan Aceh Utara Dibangun, Perkuat Layanan Air Bersih 50 Liter per Detik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |21:05 WIB
Proyek SPAM Langkahan Aceh Utara Dibangun, Perkuat Layanan Air Bersih 50 Liter per Detik
PU segera membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Langkahan berkapasitas 50 liter per detik. (Foto: Okezone.com/PU)
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Langkahan berkapasitas 50 liter per detik di Kabupaten Aceh Utara. Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan layanan SPAM Langkahan eksisting yang saat ini telah melampaui kapasitas optimal pelayanan.

“Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Kementerian PU berkomitmen memastikan layanan air bersih tetap tersedia agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal, sekaligus mendukung upaya pemulihan kesehatan dan lingkungan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, Sabtu (3/1/2025).

Pembangunan SPAM IKK Langkahan baru berkapasitas 50 liter per detik direncanakan berlokasi di kawasan Bendungan Jambo Aye, dengan sumber air baku yang lebih stabil dan terlindungi. Lokasi ini memiliki keunggulan strategis karena berada di kawasan infrastruktur sumber daya air yang dikelola Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, sehingga lebih aman dari gangguan sedimentasi ekstrem dan fluktuasi debit akibat bencana hidrometeorologi. Jarak lokasi SPAM baru sekitar 13,7 km dari IPA Langkahan eksisting, sehingga memungkinkan integrasi sistem dan penguatan jaringan distribusi regional.

Lingkup pembangunan SPAM IKK Langkahan baru meliputi pembangunan IPA baja berkapasitas 50 liter per detik, bangunan intake air baku, pipa transmisi air baku dan pipa distribusi utama, reservoir beton berkapasitas 600 m³, rumah pompa, rumah genset, rumah bahan kimia, bangunan kantor, bangunan SDB, serta booster untuk menjaga tekanan distribusi.

 

