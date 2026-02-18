Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sambut Ramadhan, Prabowo Salurkan Bantuan Daging Sapi ke 3.000 Desa di Aceh

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |12:08 WIB
Sambut Ramadhan, Prabowo Salurkan Bantuan Daging Sapi ke 3.000 Desa di Aceh
Presiden Prabowo menyalurkan Rp72 miliar untuk dibelikan sejumlah sapi bagi para korban terdampak bencana di Provinsi Aceh. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan bantuan Rp72 miliar untuk dibelikan sejumlah sapi bagi para korban terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut menyasar 19 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

Penyaluran bantuan ini secara spesifik dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang jatuh pada 19 Februari 2026.

"Kami laporkan juga bahwa Bapak Presiden memberikan bantuan sebanyak Rp72 miliar untuk pembelian sapi dan pembagian daging di 19 kabupaten/kota di Aceh, ditambah Simeulue, karena di situ kemarin ada gempa juga," ujarnya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Tito mengatakan, hari ini pihaknya akan menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah di Provinsi Aceh untuk mempercepat pendistribusian bantuan daging sapi dari Presiden Prabowo. Dengan demikian, daging tersebut diharapkan sudah bisa dikonsumsi saat bulan Ramadan tiba.

"Ini sudah dilakukan pembelian sapi dan kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk dibagikan hari ini, satu hari sebelum bulan puasa," lanjutnya.

Diperkirakan, bantuan daging sapi dari Presiden Prabowo itu akan menyasar sekitar 3.000 lebih desa di Provinsi Aceh. Seluruh warga yang berdomisili di desa tersebut diharapkan bisa mendapatkan bagian bantuan daging dari Presiden.

Pada kesempatan itu, Tito juga melaporkan bahwa saat ini jumlah pengungsi di Provinsi Aceh sudah mulai mengalami penurunan. Tercatat, jumlah pengungsi berdomisili di Aceh sebanyak 12.144 orang, dari sebelumnya 1,4 juta orang yang berada di tenda darurat.

 

