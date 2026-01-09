Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Kisaran Gaji Pramugari Maskapai Penerbangan Batik Air 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |22:01 WIB
Ternyata Segini Kisaran Gaji Pramugari Maskapai Penerbangan Batik Air 
Ternyata Segini Kisaran Gaji Pramugari Maskapai Penerbangan Batik Air (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini kisaran gaji pramugari maskapai penerbangan Batik Air. Menjadi pramugari menjadi salah satu pilihan karier yang diminati masyarakat. Selain memiliki nilai prestise, profesi ini juga menawarkan kompensasi yang cukup menarik.

Banyak orang tertarik menjadi pramugari karena kesempatan untuk bepergian ke berbagai tempat sekaligus mendapatkan gaji yang cukup besar.

Besaran gaji yang diperoleh pramugari sangat bergantung pada sejumlah faktor seperti maskapai tempat bekerja, jumlah jam terbang, serta tingkat pengalaman, apakah masih junior atau sudah senior. 

Komposisi gaji pramugari juga berupa gaji pokok, uang terbang hingga uang makan.

Lalu berapa gaji pramugari Batik Air? Sebelum membahas hal tersebut, ada kejadian viral di media sosial terdapat pramugari gadungan yang memakai seragam awak kabin Batik Air.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131220/pesawat_batik_air-nB7C_large.jpg
Viral Bilang Bawa Bom, Batik Air Turunkan Paksa Penumpang di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/320/2981962/kok-bisa-pilot-tertidur-saat-terbangkan-pesawat-PTbEZMb98C.jpg
Kok Bisa Pilot Tertidur saat Terbangkan Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981552/penyebab-pilot-batik-air-tertidur-saat-penerbangan-kendari-jakarta-ReeyS6PdUh.jpg
Penyebab Pilot Batik Air Tertidur Saat Penerbangan Kendari-Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981534/6-fakta-pilot-batik-air-tertidur-28-menit-saat-terbang-ke-jakarta-06ej4AWXy8.jpg
6 Fakta Pilot Batik Air Tertidur 28 Menit saat Terbang ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981625/sanksi-lion-air-usai-pilot-batik-air-tertidur-sz5SxWUsKj.jpg
Sanksi Lion Air Usai Pilot Batik Air Tertidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/10/320/2981559/pilot-batik-air-tertidur-saat-terbang-pesawat-berpotensi-terjun-bebas-W79SMxr0nL.jpg
Pilot Batik Air Tertidur saat Terbang, Pesawat Berpotensi Terjun Bebas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement