Ternyata Segini Kisaran Gaji Pramugari Maskapai Penerbangan Batik Air

JAKARTA - Ternyata segini kisaran gaji pramugari maskapai penerbangan Batik Air. Menjadi pramugari menjadi salah satu pilihan karier yang diminati masyarakat. Selain memiliki nilai prestise, profesi ini juga menawarkan kompensasi yang cukup menarik.

Banyak orang tertarik menjadi pramugari karena kesempatan untuk bepergian ke berbagai tempat sekaligus mendapatkan gaji yang cukup besar.

Besaran gaji yang diperoleh pramugari sangat bergantung pada sejumlah faktor seperti maskapai tempat bekerja, jumlah jam terbang, serta tingkat pengalaman, apakah masih junior atau sudah senior.

Komposisi gaji pramugari juga berupa gaji pokok, uang terbang hingga uang makan.

Lalu berapa gaji pramugari Batik Air? Sebelum membahas hal tersebut, ada kejadian viral di media sosial terdapat pramugari gadungan yang memakai seragam awak kabin Batik Air.