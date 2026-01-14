Advertisement
IHSG Dibuka Menguat Tembus Level 9.007

IHSG Dibuka Menguat Tembus Level 9.007

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |09:18 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tembus Level 9.007
IHSG Dibuka Menguat Tembus Level 9.007 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,66 persen ke level 9.007,05 pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (14/1/2026). IHSG mencapai mencapai level All Time High (ATH) pada hari ini. 

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,56 persen ke 8.988, dengan 338 saham di zona hijau, 149 melemah, dan 471 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,7 triliun, dengan volume 2,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,21 persen ke 880, indeks JII menguat 0,51 persen ke 610, indeks MNC36 menguat 0,34 persen ke 353, dan IDX30 menguat 0,33 persen ke 450.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, kesehatan, transportasi, teknologi. Sedangkan sektor yang melemah ada properti dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI), PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ), dan PT Soho Global Health Tbk (SOHO).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM), PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG) dan PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE).

(Dani Jumadil Akhir)

