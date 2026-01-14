Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tips Nyaman Naik Angkutan Umum di Musim Hujan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |10:10 WIB
Tips Nyaman Naik Angkutan Umum di Musim Hujan
Tips Nyaman Naik Angkutan Umum di Musim Hujan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Musim hujan sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi para pengguna angkutan umum. Banyak pekerja dan pelajar menggunakan transportasi umum sebagai alternatif untuk berangkat bekerja maupun sekolah.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum naik angkutan umum di musim hujan. Jalanan yang licin, keterlambatan kendaraan, hingga risiko kehujanan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Agar perjalanan tetap aman dan nyaman, berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan saat naik angkutan umum di musim hujan, dikutip dari svtransitusers, Rabu (14/1/2026).

Hujan dan Banjir, Jalan Yos Sudarso Macet Total

1. Selalu Siapkan Perlengkapan Hujan
Pastikan seluruh perlengkapan hujan sudah disiapkan. Payung, jas hujan, atau mantel antiair merupakan perlengkapan wajib saat musim hujan. Pilih jas hujan yang ringan dan mudah dilipat agar tidak merepotkan saat disimpan di tas.

2. Gunakan Tas Antiair
Menggunakan tas antiair sangat berguna di musim hujan. Dokumen penting, ponsel, dan barang elektronik sebaiknya dilindungi dengan tas atau penutup antiair. Sebagai alternatif, kamu bisa menggunakan plastik ziplock untuk perlindungan ekstra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
macet Hujan Cuaca ekstrem cuaca
