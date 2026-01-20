Pertukaran Jabatan Wamenkeu dan Deputi Gubernur BI, Purbaya: Sebelum Februari Sudah Terjadi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pertukaran jabatan Wamenkeu dengan Deputi Gubernur BI. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa proses pertukaran jabatan antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung kemungkinan besar akan selesai dalam waktu dekat. Purbaya memprediksi transisi ini rampung sebelum memasuki bulan kedua 2026.

“Kayaknya sebelum Februari sudah terjadi,” ujar Purbaya saat ditemui dalam agenda makan siang di lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).

Hal ini muncul menyusul kabar pengunduran diri Juda Agung dari kursi Deputi Gubernur BI per 13 Januari 2026, di mana Thomas Djiwandono diproyeksikan sebagai penggantinya.

Purbaya mengakui telah menjalin komunikasi dan berdiskusi langsung dengan Juda Agung mengenai stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun pembicaraan tersebut bersifat strategis, Purbaya menekankan bahwa ia tidak mencampuri alasan pribadi di balik mundurnya Juda dari bank sentral.

“Ya, diskusi ekonomi saja. Kondisi ekonomi seperti apa, pandangan dia apa. Enggak, itu urusan dia, bukan urusan saya,” tegas Purbaya terkait alasan pengunduran diri Juda Agung.

Mengenai peluang Juda Agung masuk ke jajaran Kementerian Keuangan untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Thomas Djiwandono, Menkeu menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut kepada Presiden.

Namun, secara profesional, ia memberikan apresiasi terhadap kapasitas intelektual dan rekam jejak Juda di bidang ekonomi.

“Itu tergantung Presiden. Tapi kalau dari kemampuan ekonomi, cukuplah,” ungkapnya.