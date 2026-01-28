Advertisement
HOME FINANCE

Unik! Shopee Super Awards 2025 Bawa Penghargaan Langsung ke Kediaman Para Pemenang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |11:33 WIB
Unik! Shopee Super Awards 2025 Bawa Penghargaan Langsung ke Kediaman Para Pemenang
Shopee Super Awards 2025 bawa penghargaan langsung di depan rumah dan kantor para pemenang. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Suasana penuh kemeriahan kembali mewarnai ajang penghargaan tahunan Shopee Super Awards (SSA) 2025. Tahun ini, Shopee menghadirkan konsep seremoni yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Membuat momen ini lebih spesial adalah kehadiran sosok ikonik Mr. Shopee bersama iringan parade kurir untuk mengantarkan plakat penghargaan secara simbolis, langsung kepada para pemenang di depan rumah atau kantor mereka. Hal ini adalah salah satu bentuk apresiasi bagi para pemenang yang telah menorehkan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem Shopee.

Kehadiran Mr. Shopee di lokasi sontak menghadirkan suasana meriah dan penuh kejutan. Karpet oranye digelar, konfeti menghiasi udara, dan sorak kebahagiaan menyambut, menghadirkan suasana layaknya seremoni di panggung megah, namun berlangsung secara personal dan intim di tempat para pemenang.

Setiap plakat yang diserahkan juga dipersonalisasi secara eksklusif, mengabadikan nama penerima sebagai simbol perjalanan, dedikasi, dan dampak yang telah mereka ciptakan dalam membangun ekosistem Shopee serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto menyampaikan, “Bagi kami, apresiasi terbaik adalah yang hadir di tempat perjuangan itu bermula."

Tahun ini, lanjutnya, Shopee menghadirkan panggung kehormatan langsung di kediaman para pemenang Shopee Super Awards 2025 untuk merayakan setiap langkah kecil yang telah ditempuh, sekaligus menegaskan bahwa Shopee selalu hadir mendampingi perjalanan mereka.

