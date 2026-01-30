Mengintip Kekayaan Pasha Ungu di LHKPN yang Debat Sengit dengan Veronica Tan di Rapat DPR

JAKARTA – Mengintip kekayaan Pasha Ungu di LHKPN, anggota DPR yang berdebat sengit dengan Veronica Tan di Rapat Komisi VIII.

Momen panas terjadi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (26/1/2026). Pertemuan memanas saat Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, berdebat dengan Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan.

Ketegangan muncul ketika Veronica menjelaskan capaian kementeriannya, termasuk program perlindungan dan pemberdayaan perempuan, sambil menekankan bahwa perspektif perempuan bukan hanya tanggung jawab Kementerian PPPA. Pasha kemudian menginterupsi, menyatakan kebingungan atas penjelasan Veronica dan mempertanyakan efektivitas kinerja kementerian. Ia menilai sebagian program PPPA, seperti perlindungan hukum dan pendampingan, serupa dengan tugas Komnas Perempuan.

Selain itu, Pasha menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, misalnya membantu mereka mendapatkan modal usaha. Ia menilai fokus kementerian terlalu banyak pada isu kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga, sehingga kurang menyoroti aspek pemberdayaan perempuan.

Di tengah sorotan publik atas debat sengit tersebut, harta kekayaan Pasha Ungu turut menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pasha tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp36,42 miliar, terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, harta bergerak, serta kas dan setara kas.

Data Harta Kekayaan Pasha Ungu (Pelaporan LHKPN 29 April 2024)

A. Tanah dan Bangunan – Rp28.650.000.000

Tanah seluas 887 m² di Kab./Kota Bogor, hasil sendiri – Rp1.500.000.000

Tanah seluas 2.749 m² di Kab./Kota Bogor, hasil sendiri – Rp4.750.000.000

Tanah seluas 1.844 m² di Kab./Kota Bogor, hasil sendiri – Rp3.000.000.000

Tanah seluas 149 m² di Kab./Kota Bogor, hasil sendiri – Rp400.000.000

Tanah dan bangunan seluas 238 m²/476 m² di Kota Depok, hasil sendiri – Rp5.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 128 m²/256 m² di Kota Depok, hasil sendiri – Rp2.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 384 m²/500 m² di Kota Depok, hasil sendiri – Rp6.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 332 m²/332 m² di Kota Depok, hasil sendiri – Rp6.000.000.000