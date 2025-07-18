Adu Kekayaan Veronica Tan dan Prof Stella Christie yang Kini Rangkap Jabatan Komisaris Anak Usaha BUMN

JAKARTA - Adu kekayaan Veronica Tan dan Prof Stella Christie yang kini rangkap jabatan komisaris anak usaha BUMN. Dua wakil menteri perempuan di Kabinet Merah Putih, Veronica Tan dan Prof Stella Christie menjadi sorotan publik usai diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN.



Selain soal rangkap jabatan, kekayaan keduanya pun menjadi perhatian. Lantas, siapa yang lebih kaya Veronica Tan atau Stella Christie?



Veronica Tan, Wamen PPPA yang Jadi Komisaris Citilink



Veronica Tan saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan baru-baru ini ditunjuk sebagai Komisaris Citilink Indonesia, anak usaha dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).



Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 5 Januari 2025, total kekayaan bersih Veronica mencapai Rp24,39 miliar.



Sebagian besar kekayaan Veronica berasal dari dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara senilai Rp17 miliar. Ia juga memiliki surat berharga senilai Rp5,2 miliar, kas dan setara kas Rp858 juta, serta harta bergerak dan aset lain senilai Rp982 juta. Di sektor otomotif, Veronica memiliki dua mobil listrik Wuling dengan nilai total Rp550 juta.



Veronica juga tercatat memiliki utang senilai Rp297 juta, sehingga total kekayaan bersihnya tetap berada di atas Rp24 miliar. Latar belakangnya sebagai aktivis sosial dan mantan istri mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menambah profil publiknya yang cukup dikenal luas.