Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 09 September 2025 |10:16 WIB
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi
Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Budi Arie Setiadi yang dicopot dari jabatan Menteri Koperasi. Budi terkena reshuffle di Kabinet Merah Putih dan kini posisinya digantikan Ferry Juliantono.

Usai dicopot dari jabatan Menteri Koperasi, Budi Arie menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayainya masuk dalam kabinetnya.

“Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” kata Budi Arie, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Sebagai pejabat negara, Budi Arie juga rutin melaporkan harta kekayaannya. Lalu berapa harta kekayaan Budi Arie? Berikut ini datanya seperti dilansir LHKPN.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan pada Desember 2024, Budi Arie mempunyai harta kekayaan Rp103.887.810.548 atau Rp103,8 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168922/raffi_ahmad-qpF7_large.jpg
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168645/budi_arie-fVaw_large.jpg
Budi Arie Usai Kena Reshuffle: Bangga Pernah Dipercaya Jadi Bagian dari Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/455/3168632/dito-olxg_large.jpg
Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168631/kabinet_merah_putih-lzdZ_large.jpeg
Reshuffle Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, Budi Gunawan hingga Budi Arie Dicopot dari Jabatan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168628/purbaya-XJUB_large.jpg
Respons Tuntutan 17+8, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat yang Hidupnya Masih Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166816/menko_airlangga-hdTn_large.jpg
Menko Airlangga Sampaikan Duka Cita Mendalam untuk Korban Jiwa Aksi Demo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement