Budi Arie Punya Harta Kekayaan Rp103,8 Miliar Usai Dicopot dari Menteri Koperasi (Foto: Setpres)

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Budi Arie Setiadi yang dicopot dari jabatan Menteri Koperasi. Budi terkena reshuffle di Kabinet Merah Putih dan kini posisinya digantikan Ferry Juliantono.

Usai dicopot dari jabatan Menteri Koperasi, Budi Arie menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayainya masuk dalam kabinetnya.

“Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” kata Budi Arie, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Sebagai pejabat negara, Budi Arie juga rutin melaporkan harta kekayaannya. Lalu berapa harta kekayaan Budi Arie? Berikut ini datanya seperti dilansir LHKPN.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan pada Desember 2024, Budi Arie mempunyai harta kekayaan Rp103.887.810.548 atau Rp103,8 miliar.