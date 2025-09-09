Harta Kekayaan Dito Ariotedjo Capai Rp292 Miliar, Menteri Termuda Dicopot dari Jabatan Menpora

JAKARTA - Harta kekayaan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo, menteri termuda yang dicopot dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Kabinet Merah Putih. Dito kini berusia 34 tahun.

Dito Ariotedjo lahir di Jakarta pada 25 September 1990 merupakan putra dari Arie Prabowo dan Arti Laksmigati Ariotedjo.

Dito Ariotedjo mengaku ikhlas dicopot dari jabatan Menpora. Dirinya baru dapat info perihal pencopotan tersebut pada Senin (8/9/2025) pagi WIB.

“Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan masa jabatan saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk masa bakti di kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran,” kata Dito di kantor Kemenpora.

“Jadi, tadi disampaikan Bapak Presiden memberikan apresiasi dan terima kasih,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Namun, pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora belum diumumkan oleh pihak Istana. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pengganti Dito belum dilantik lantaran saat ini masih berada di luar kota.

“Pengganti Menpora kebetulan sekarang posisinya berada di luar kota, jadi tidak bisa mengikuti jadwal pelantikan. Nanti dijadwalkan ulang untuk pelantikan,” kata Prasetyo.

Lalu berapa harta kekayaan Dito Ariotedjo? Berikut ini datanya seperti dilansir LHKPN KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dalam LHKPN yang dilaporkan Desember 2024. Dito mempunyai total harta kekayaan Rp292.203.851.429 atau Rp292,2 miliar. Harta kekayaan ini terdiri dari: