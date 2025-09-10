Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 10 September 2025 |10:11 WIB
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI
Harta Kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI (Foto: Instagram Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Presiden yang masuk daftar pejabat terkaya di Indonesia. Saat ini Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Namun, kini dirinya dirumorkan akan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Kabinet Merah Putih menggantikan Dito Ariotedjo yang terkena reshuffle. 

Sebenarnya tidak hanya nama Raffi Ahmad yang muncul, ada juga nama Moreno Soeprapto, Puteri Komarudin dan Taufik Hidayat yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora).

Lalu berapa harta kekayaan Raffi Ahmad? Berikut ini datanya seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Harta kekayaan Raffi Ahmad dilaporkan pada 25 Oktober 2024 saat dirinya menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Dalam laporan LHKPN, harta kekayaan Raffi Ahmad mencapai Rp1.033.996.390.568 atau Rp1,03 triliun. Raffi Ahmad masuk daftar pejabat terkaya di Indonesia dengan harta triliunan Rupiah.

Saat ini pejabat terkaya di Indonesia ditempati Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Dia menteri terkaya di Kabinet Merah Putih dengan kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun berdasarkan LHKPN.

Berikut ini rincian harta kekayaan Raffi Ahmad berdasarkan LHKPN.

 

