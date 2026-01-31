KRL Bandung Raya Kini Sampai Stasiun Cicalengka, Mulai 1 Februari 2026

JAKARTA – KAI Commuter memperpanjang layanan Commuter Line Bandung Raya hingga Stasiun Cicalengka mulai 1 Februari 2026. Perpanjangan layanan dilakukan melalui penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) sebagai upaya meningkatkan kualitas dan fleksibilitas transportasi publik di wilayah Bandung Raya.

Penyesuaian tersebut telah memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 154 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada lintas layanan yang sama PT Kereta Commuter Indonesia.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa perubahan utama meliputi perpanjangan relasi satu perjalanan dan pengalihan jadwal perjalanan lainnya untuk meningkatkan efisiensi mobilitas pengguna pada lintas Padalarang–Cicalengka pulang-pergi.

"KA 398 Commuter Line Bandung Raya yang sebelumnya melayani rute Padalarang–Kiaracondong kini diperpanjang menjadi KA 398A dengan rute Padalarang–Cicalengka. Jadwal keberangkatan dari Stasiun Padalarang tetap pada pukul 21.46 WIB," ujar Karina, Sabtu (31/1/2026).

Sementara itu, perjalanan KA 399 relasi Kiaracondong–Padalarang dengan jadwal keberangkatan pukul 22.50 WIB dibatalkan. Sebagai pengganti, layanan bagi pengguna akan diakomodasi oleh KA 357 Commuter Line Bandung Raya relasi Cicalengka–Padalarang yang berangkat dari Stasiun Cicalengka pukul 22.25 WIB.

KA 357 dijadwalkan tiba di Stasiun Kiaracondong pada pukul 23.04 WIB dan kembali diberangkatkan pukul 23.10 WIB. Jadwal ini lebih malam sekitar 20 menit dibandingkan jadwal sebelumnya di lintas tersebut.

Menurut Karina, penyesuaian ini diharapkan memberikan pilihan waktu perjalanan yang lebih fleksibel, khususnya bagi pengguna Commuter Line Bandung Raya pada malam hari. Ia mengimbau masyarakat untuk mencermati jadwal terbaru agar perjalanan tetap terencana dengan baik.

Pemesanan tiket Commuter Line Bandung Raya untuk perjalanan mulai 1 Februari 2026 telah dibuka sejak 26 Januari 2026 melalui aplikasi Access by KAI. Informasi jadwal terbaru juga dapat diakses melalui media sosial resmi @commuterline atau layanan kontak pelanggan KAI Commuter.