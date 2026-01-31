Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Bandung Raya Kini Sampai Stasiun Cicalengka, Mulai 1 Februari 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |15:13 WIB
KRL Bandung Raya Kini Sampai Stasiun Cicalengka, Mulai 1 Februari 2026
KAI Commuter memperpanjang layanan Commuter Line Bandung Raya hingga Stasiun Cicalengka mulai 1 Februari 2026. (Foto: Okezone.com/Feby Novalius)
A
A
A

JAKARTA – KAI Commuter memperpanjang layanan Commuter Line Bandung Raya hingga Stasiun Cicalengka mulai 1 Februari 2026. Perpanjangan layanan dilakukan melalui penyesuaian Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) sebagai upaya meningkatkan kualitas dan fleksibilitas transportasi publik di wilayah Bandung Raya.

Penyesuaian tersebut telah memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 154 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada lintas layanan yang sama PT Kereta Commuter Indonesia.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa perubahan utama meliputi perpanjangan relasi satu perjalanan dan pengalihan jadwal perjalanan lainnya untuk meningkatkan efisiensi mobilitas pengguna pada lintas Padalarang–Cicalengka pulang-pergi.

"KA 398 Commuter Line Bandung Raya yang sebelumnya melayani rute Padalarang–Kiaracondong kini diperpanjang menjadi KA 398A dengan rute Padalarang–Cicalengka. Jadwal keberangkatan dari Stasiun Padalarang tetap pada pukul 21.46 WIB," ujar Karina, Sabtu (31/1/2026).

Sementara itu, perjalanan KA 399 relasi Kiaracondong–Padalarang dengan jadwal keberangkatan pukul 22.50 WIB dibatalkan. Sebagai pengganti, layanan bagi pengguna akan diakomodasi oleh KA 357 Commuter Line Bandung Raya relasi Cicalengka–Padalarang yang berangkat dari Stasiun Cicalengka pukul 22.25 WIB.

KA 357 dijadwalkan tiba di Stasiun Kiaracondong pada pukul 23.04 WIB dan kembali diberangkatkan pukul 23.10 WIB. Jadwal ini lebih malam sekitar 20 menit dibandingkan jadwal sebelumnya di lintas tersebut.

Menurut Karina, penyesuaian ini diharapkan memberikan pilihan waktu perjalanan yang lebih fleksibel, khususnya bagi pengguna Commuter Line Bandung Raya pada malam hari. Ia mengimbau masyarakat untuk mencermati jadwal terbaru agar perjalanan tetap terencana dengan baik.

Pemesanan tiket Commuter Line Bandung Raya untuk perjalanan mulai 1 Februari 2026 telah dibuka sejak 26 Januari 2026 melalui aplikasi Access by KAI. Informasi jadwal terbaru juga dapat diakses melalui media sosial resmi @commuterline atau layanan kontak pelanggan KAI Commuter.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/320/3198720//perlintasan_kereta-qX3S_large.jpg
Komisi V DPR Minta Kemenhub dan Pemda Berantas Perlintasan Kereta Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/320/3197833//kai-zvGT_large.jpg
Pemda Perlu Tertibkan Perlintasan KA Liar, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197716//menko_ahy-icKA_large.jpg
Wacana Proyek Kereta Cepat Sampai Surabaya, AHY: Harus Belajar dari Pengalaman Terdahulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196866//longsor_di_jalur_ka_antara_stasiun_maja_dan_stasiun_tigaraksa-Cyiw_large.png
KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Hanya Gunakan Satu Jalur Gegara Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196793//kereta_ap_logistik-NDUP_large.jpg
KAI Logistik Angkut 22,9 juta Ton Selama 2025, Paling Banyak Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196787//perjalanan_krl_terganggu-dw0h_large.jpg
KRL Cikarang–Kampung Bandan Alami Gangguan, Penumpang Dialihkan via Manggarai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement