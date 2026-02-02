Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Gampang Banget! Begini Cara Belanja Online ala Member ShopeeVIP

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |11:32 WIB
Gampang Banget! Begini Cara Belanja Online ala Member ShopeeVIP
Ilustrasi belanja online ala member ShopeeVIP. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Belanja sekarang bukan cuma soal checkout barang, tapi soal dapetin vibe yang tetap fun tanpa bikin dompet ikut panik. Mulai dari simpan barang incaran lebih dahulu, nikmatin promo tanpa drama sampai berbelanja di momen yang paling pas jadi hal-hal yang dicari untuk mendapatkan pengalaman belanja yang terasa lebih tertata.

Nah sekarang kamu bisa dengan mudah mendapatkan pengalaman belanja yang personal dengan berbagai keuntungan, sehingga belanja kamu jadi lebih nyaman, tertata dan rewarding! Penasaran gimana caranya? Yuk cobain jadi member ShopeeVIP!

ShopeeVIP sendiri adalah program langganan dari Shopee yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja lebih praktis dan lebih hemat untuk para pengguna setia. Dengan bergabung menjadi anggota ShopeeVIP, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan seperti voucher gratis ongkir hingga voucher potongan diskon setiap harinya.

Apa aja sih keuntungannya? Apa bedanya belanja dengan kalau udah jadi ShopeeVIP? Yuk simak gimana sih POV: Belanja ala Member ShopeeVIP

1. Feelin’ Privilege! Ada VIP Deals Diskon 50% di 2.2 Ramadan Fashion Sale

Belanja sebagai member ShopeeVIP rasanya personal dan spesial banget! Gimana tidak? Kita selalu punya hal berbeda yang bisa dibanggain kalau jadi member ShopeeVIP. Salah satunya nih, yang terdekat pas di puncak kampanye 2.2 Ramadan Fashion Sale nanti.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/11/3198960//abdurrohim_mitra_brilink_agen_ohim-PcjS_large.JPG
Lebih dari 1 Dekade Hadir, BRILink Agen Ohim Sukses Berdayakan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/298/3198864//duo_prime_beef_menu_hotel_aryaduta_medan-op6N_large.JPG
MLA dan Aryaduta Medan Perkenalkan Hidangan Eksklusif Daging Sapi Australia Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/11/3198817//bri-grym_large.jpg
BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun selama 2025, Lebih dari 60 Persen ke Sektor Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/12/3198697//zyta_delia_shopee-dqFQ_large.jpeg
Zyta Delia Ramaikan Shopee 2.2 Ramadan Fashion Sale dengan Koleksi Spesial Terbaru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/11/3198689//bantuan_bri_bencana_longsor_di_cisarua-K2TW_large.jpg
Tanggap Bencana, BRI Peduli Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Longsor Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/11/3198595//bflp_bri-VDsr_large.jpeg
BRI Buka Rekrutmen BFLP Specialist 2026, Cetak Talenta Muda Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement